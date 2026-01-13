Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Hafız Mehmet Doğru sokak üzerinde tatlıcılık yapan Ömer Y. (42) işyerine gelmeden önce yan dükkanındaki komşusunun kapısının altından intihar notu bıraktı. Daha sonra dükkanına geçen Yılmaz, kendini iple asarak canına kıydı. Bir müddet sonra işyerine gelen komşusu notu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinin kapısının kilitli olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açarak içeri girdi. Ekipler şahsın içeri de kendini iple astığını gördü. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiği tespit etti.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ