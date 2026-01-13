Oylat Çağlayan Otelde gerçekleştirilen toplantıda daire müdürleri yapılan ve yapılacak olan projeleri açıkladı. Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve daire müdürleri katıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Taban, Oylat’ta gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada bölgeye yönelik turizm yatırımlarına ilişkin bilgi verdi. Taban "Oylat’ta bu yılki toplantımızı gerçekleştirmek istedik. Ben Oylat için küçük bir parantez açmak istiyorum. Burası aslında İnegöl’ün turizm yönünde en güçlü yönü ve buraya yeni yatırımlar kazandırabilmek içinde yürütülen çalışmalar var. Özellikle geçen dönem şelale yolu dediğimiz orman yolunun yapımıyla ilgili Orman Müdürlüğümüzden Bakanlığımızdan destek almıştık ve görüyoruz ki son dönemde özellikle günübirlik kişilerin de geldiğini, çoğaldığını görüyoruz. Yine bu bölge içerisinde yeni bir tesis yeni bir otel yapımıyla alakalı yürütülen çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili de inşallah bu yıl yapımına başlayabileceğimiz bir eski büyük otel bölgesinde bir otel çalışması yürütüyoruz." dedi.

Başkan Taban, Oylat Mağarası’nın önemine de değinerek "Tabi hemen aşağısında da Oylat Mağarası var. Orada da ben çok özel bir mağara olduğunu düşünüyorum, inanıyorum ve orada da mutlaka içerisinde yatırımcı var, işletici var. Ancak tabi bunun yeterli olmadığını düşünüyorum ve orada kapısında kuyruk olması lazım o bölgenin. Orada yapacağımız iyileştirmelerle daha fazla vatandaşın gelip bu alanları gezdiği, dolaştığı ve İnegöl’ümüzün köftesini yediğini, kaplıcasında kaldığı, mobilyasına baktığı bir ortama çevrilmesini istiyoruz. Bununla ilgili yürütülen çalışmalar da var." şeklinde konuştu.

2025 yılını değerlendirirken karşılaşılan zorluklara da değinen Taban "Kolay bir yıl olmadı, zor bir yol oldu. 2025 yılı acısıyla tatlısıyla, sevinciyle üzüntüsüyle, güzel bir yıl oldu. Orman yangınları çok üzücüydü mesela. Seller, orman yangınları. Bunlarla ilgili çok daha dikkatli olmamız lazım. Yıl içerisinde yatırım yapabilmek içinde bütçe hedefleri noktasında doğru bir bütçe gerçekleşmesi gerekiyor. Bu konuda da bütçelerimiz tahmin ettiğimiz gibi, hedeflediğimiz gibi gerçekleştiğini öngörüyoruz. Öncelikli olarak tabii ki ülkemiz, Bursa’mız ama İnegöl’den mesulüz. İnegöllü yerel yöneticileriz her birimiz, İnegöl için, halkımız için, vatandaşımız için burada gayret ediyoruz. Onların genel sorunları alıyoruz beraberinde o sorunları nasıl çözebiliriz gayreti içindeyiz. Burada İnegöl Belediyesi’nde İnegöl Belediye Meclisi olarak her birinizin yapılan işlerde emeği ve desteği var. Hemen hemen aldığımız her karar oy birliğiyle geçiyor. Sonuçta yerel yöneticileriz, siyaset bir yerde biter ama biz ne yapabildik, ne ortaya koyabildik, neleri başardık, neleri başaramadık diye muhasebe yapıldığında biz epeyce bir şeyler başarmışız diyebilmek çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

İnegöl’ün hızlı büyüyen bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Taban "İnegöl hızlı büyüyen, gelişen ve bu trendini de devam ettiren bir şehir. Bu noktada da bizim aynı benzer tempoda çalışmamız gerekiyor. Başta altyapı gibi pek çok önündeki engeli, sorunu, problemi bir an evvel kaldırmalıyız. Burada arkadaşlar büyükşehir belediyemizin de desteğini almak zorundayız. Sonuçta devletimiz kanunlarıyla belirli işleri ilçe belediyelerine, belirli işleri de büyükşehir belediyelerine, il belediyelerine vermiş. Dolayısıyla bizim de oradan gelen hizmetlerle aynı şekilde uzlaşıyla anlaşmayla güzel bir şekilde bu çalışmaları tamamlamamız lazım. Zaman çabuk geçiyor. Yaklaşık 3 yılımız var önümüzde, 3 yıl içerisinde neleri sığdırabilirsek , vaatlerimiz var beyanlarımız var, neleri tamamlayabilirsek bizim için faydalı olacaktır. İnegöl belediyesi yaş aldı, 156 yaşında İnegöl belediyesi. 2026 yılı itibarıyla ve bizlerde İnegöl Belediyesi olarak en iyi yapmaya çalıştığımız işlerden biri kendimizi iyileştirmek. 156 yılda bu kurum ayakta." dedi.