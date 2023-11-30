İnegöl ilçesinde planlanan elektrik kesintileri, 01 ve 02 Aralık tarihlerinde birçok mahalleyi etkileyecek. İşte detaylar:
İnegöl Elektrik Kesintisi:
- 01.12.2023 tarihinde 09:00 - 11:00 saatleri arasında Cumhuriyet ve Fatih mahallelerinde enerji kesintisi uygulanacak.
- 01.12.2023 tarihinde 14:00 - 16:00 saatleri arasında Cumhuriyet ve Fatih mahallelerinde tekrar elektrik kesintisi yapılacak.
- 02.12.2023 tarihinde 13:00 - 15:00 saatleri arasında Kurşunlu, Bilalköy, Kınık, Güzelyurt, Hasanpaşa, Özlüce, Süpürtü, Çitli, Küçükyenice mahallelerinde enerji kesintisi gerçekleştirilecek.
- 02.12.2023 tarihinde 11:00 - 14:00 saatleri arasında Burhaniye, Turgutalp, Süleymaniye mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak.
- 02.12.2023 tarihinde 10:00 - 16:00 saatleri arasında Yeniceköy mahallesinde enerji kesintisi yaşanacak.
- 02.12.2023 tarihinde 10:30 - 12:30 saatleri arasında Cumhuriyet mahallesinde elektrik kesintisi planlanmıştır.
- 02.12.2023 tarihinde 13:00 - 15:00 saatleri arasında Mesudiye mahallesinde elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.
- 02.12.2023 tarihinde 15:00 - 17:00 saatleri arasında Kurşunlu mahallesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.