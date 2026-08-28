Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 2026 yılı Ağustos ayı olağan toplantısı Kırklareli Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Turan'ın başkanlığında Kırklareli'nde yapıldı.

İğneada'da gerçekleşen toplantı, bir önceki toplantıda alınan kararların tekrar görüşülmesiyle başladı. Ardından Genel Sekreter Mahmut Şahin Yönetim Kurulu'na TÜBİTAK TÜGİP ile yürütülmesi hedeflenen Gıda Sanayi Alternatif Mali Destek Programı ile ilgili bilgi verdi.

Yönetim Kurulu, 43. Askeri Bakım Fabrikası Jiletli Tel İmalatı Güdümlü Proje önerisi hakkında görüştü. Toplantının devamında Genel Sekreter Mahmut Şahin, AB proje başvuruları ve Trakya Kalkınma Ajansı 2026 Ara Faaliyet Raporu ile ilgili üyeleri bilgilendirdi.

2027 yılı Çalışma Programı ve 2027-2029 yıllarını kapsayan Sonuç Odaklı Program (SOP) yönetim planlarının görüşülmesinin ardından Trakya Tohum A.Ş. faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu'na bilgi verildi.

Dilek ve temennilerin sunulması ile toplantı sona erdi.

Toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Sezai Irmak ve Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş katıldı.