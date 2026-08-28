Esenyurt Belediyesi'nden Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı kapsamında bireysel eğitim hizmeti alan 9 yaşındaki Hiranur Adıyaman, önemli bir gelişim gösterdi. Adıyaman, aldığı eğitim sayesinde hem daha iyi okuyabiliyor hem de sosyalleşiyor.

Esenyurt Belediyesi'nin Özel Eğitim Merkezi'nden bireysel eğitim desteği alan minik Hiranur'un hayatı değişti. Belediyedeki derslere başlamadan önce okuma-yazma, cümle kurma ve okuduğunu anlama gibi alanlarda problem yaşayan Hiranur Adıyaman, aldığı 13 seanslık eğitim sonucunda artık daha iyi okuyabiliyor ve okuduğunu anlayabiliyor. Belediyenin uzman eğitmenleri eşliğinde titizlikle gerçekleştirilen eğitimlerde, Hiranur'un sosyalleşmesi adına da çalışmalar yürütüldü. Hiranur'un ailesi, sağlanan bu hizmetlerden dolayı Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederken, belediye yetkilileri de benzer hizmetlerin aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti.

'Hiranur'a desteğimiz her zaman devam edecek'

Bireysel Öğretmen Hanife Bulut, Hiranur'un gösterdiği büyük gelişimden gurur duyduğunu belirtti. Bulut, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

'Bugün birlikte olduğumuz öğrencimiz Hiranur Adıyaman, 9 yaşında ve 4. sınıf öğrencisi. Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Özel Eğitim Merkezimize başvurusunun ardından yapılan değerlendirmelerde okuma-yazma, cümle kurma ve okuduğunu anlama gibi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğu belirlendi. Biz de bu eksikliklerini tamamlamasına yardımcı olmak amacıyla kendisiyle çalışmalar yürütmeye başladık. Hiranur bize ilk geldiğinde öğrenme güçlüğü yaşayan, kelimeleri birleştirmekte ve bazı harfleri doğru şekilde çıkarmakta zorlanan bir öğrenciydi. Yaklaşık 13 seans boyunca kendisiyle bireysel çalışmalar gerçekleştirdik. Bu süreçte önemli bir ilerleme kaydetti. Başlangıçta çıkaramadığı bazı harfleri artık daha doğru şekilde ifade edebiliyor. Eğitim sürecimiz bundan sonra da devam edecek ve eksik kaldığı noktalarda kendisine destek olmayı sürdüreceğiz.'

'Çocuklar eğitimden geri kalmasın'

Hiranur'un annesi Şükran Adıyaman ise belediyenin vermiş olduğu bireysel eğitim hizmetinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

'Kızım Hiranur ilkokul 4. sınıfa gidiyor. Okuma yazmada geri kaldığı için buraya getirdim. Bazı insanlar çocuklarını buraya getirirken rapor konusunda veya başka konularda çekinceler yaşayabiliyor. Aslında bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan eğitim ve belediyemizin bizlere sunduğu imkânlardan yararlanabilmek. Biz yaklaşık üç aydır buraya geliyoruz ve çok memnunuz. Kızımda önemli ilerlemeler oldu. Harfleri daha net söyleyebiliyor, dikte çalışmalarını yapabiliyor. Hiranur'un derse uyumunda da önemli bir değişiklik oldu. Öğretmenimizin uyguladığı oyunlar ve etkinlikler sayesinde derse daha iyi adapte oldu. Öğretmenini daha dikkatli dinliyor ve ödevlerini daha düzenli yapıyor. Önceden ödevlerini çok fazla önemsemezdi. Şimdi ise eve gittiğimizde ilk işi ödevlerini yapmak oluyor. Okumasını da düzenli şekilde yapıyor. Burada sadece okuma yazma eğitimi değil, çocukların gelişimine yönelik birçok farklı çalışma yapılıyor. Ben bütün velilere buradan sesleniyorum. Çocuklarını özel eğitim hizmetlerinden yararlandırmaktan çekinmesinler. Kimsenin utanmasına veya sıkılmasına gerek yok. Gönül rahatlığıyla gelip çocuklarının eğitim almasını sağlayabilirler. Belediyemizin sunduğu bu imkânlardan herkesin yararlanmasını tavsiye ediyorum. Çocuklarımız eğitimden geri kalmasın.'