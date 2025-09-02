S.S. 187 Nolu İnegöl Servisçiler Kooperatifi (İNSERKOOP), yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul taşıtları için hazırlıklarını tamamladı. Öğrencilerin güvenli, konforlu ve zamanında okullarına ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalarla birlikte yeni dönem, güçlü bir organizasyon ve yüksek standartlarla başlıyor.

Kooperatif Başkanı Orhan Ceylan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Okul taşımacılığı, sadece öğrencilerimizi bir noktadan diğerine götürmek değil; onların güvenliğini, huzurunu ve ailelerin gönül rahatlığını temin etmektir. İNSERKOOP olarak bu sorumluluğun farkındayız ve yeni döneme tam kadro hazırız.”

Yeni dönemde tüm araçlar, yönetmeliklere uygun şekilde denetlendi, güvenlik donanımları gözden geçirildi ve sürücülere ek eğitimler verildi. Ayrıca servis güzergâhları velilerin talepleri dikkate alınarak yeniden planlandı.

İNSERKOOP, okul taşıtlarında kalite ve güvenlik standartlarını yükseltmeyi sürdürecek. Öğrencilerin güvenle, ailelerin gönül rahatlığıyla yeni eğitim yılına başlaması için tüm hazırlıklar eksiksiz tamamlandı.

2025–2026 dönemi servis ücretlerimiz güncellendi:

İnegöl içi devlet okulları: 2.750 TL

Alanyurt- İnegöl devlet okulları:3.000 TL

İnegöl içi özel okullar: 3.250 TL

Alanyurt – özel okullar: 3.500 TL

Yenice / Akhisar / TOKİ: 4.000 TL

Her öğrencimizi kendi evladımız bilerek, güvenli ve konforlu ulaşım için hazırız. Yeni eğitim-öğretim yılımız; öğrencilerimize, velilerimize ve tüm servis emekçilerimize hayırlı olsun.”