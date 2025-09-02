2. Lig Kırmızı grupta ilk hafta konuk olduğu Yeni Malatyaspor karışında 8-0’lık fantastik bir sonuç elde eden Bursaspor, 2. hafta da ise 1461 Trabzon’u kendi sahasında 1-0 yenmeyi başarmıştı. Pazar günü Yeni Mersin İdman Yurdu’na konuk olacak olan Yeşil Beyazlılar bu maç öncesinde ise Ziraat Türkiye Kupası’nda Bölgesel Amatör Lig takımlarından Bilecik Söğütspor’u konuk edecek.

Yeşil Beyazlı takımın Teknik Direktörü Adem Çağlayan lig maçını düşünerek, sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacak. Takımda az süre alan oyuncular, kupa maçında sergileyecekleri performansla hocalarının gözüne girmeye çalışacak.

Bilecik Söğütspor ise maçta mutlak favori olan Bursaspor karşısında sürpriz peşinde olacak. Bilecik Söğüt’te forma giyen oyuncular ilk kez on binlerce seyirci önünde oynama şansını yakalayacak. Burada gösterecekleri performansla profesyonel takımların ilgisini çekmeye çalışacak olan futbolcuların, Bursaspor maçına büyük bir motivasyonla çıkması bekleniyor.

BURSASPOR-BİLECİK SÖĞÜT MAÇI NE ZAMAN, NEREDE VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turunda Bursaspor ile Bilecik Söğütspor arasında mücadele 4 Eylül Perşembe günü saat 21.00’de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda oynanacak. Maç Aspor’dan canlı yayınlanacak.