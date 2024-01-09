Arslan, İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapanan yolların açılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Ekiplerimiz ulaşımın kesilmemesi için cansiperhane çalışıyorlar. Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece 12 den sonra, İnegöl Belediyesi ekipleri sabah 05’ten sonra belirlenen 11 hat üzerinde kar temizleme ve yol açma çalışmaları planlamış ve görevlendirmeleri yapmıştır. Ulaşımda aksamalar olmayacağı öngörüldüğü için eğitim-öğretimin şu anki duruma göre devam etmesini düşünüyoruz. İlerleyen saatlerde durumu değerlendireceğiz" dedi.