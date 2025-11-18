Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin ve 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek, bu maddelerin toplum sağlığına zarar vermesinin engellendiğini ifade etti.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Fatih, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, uyuşturucu ile mücadelenin önemine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."