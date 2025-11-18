ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, uzun yıllardır en çok tercih edilen modellerinden biri olan Focus’un üretimine resmen nokta koydu.

Firmanın resmi internet sitesinde, "Maalesef, Ford Focus modelini artık üretmiyoruz. Sizin ve aileniz için ideal olan diğer araçlar hakkında yerel bayinize danışın" ifadelerine yer verildi.

Focus’un yıllarca üretildiği Almanya’nın Saarlouis kentindeki fabrika da modelle birlikte faaliyetini durdurdu. Tesisin nasıl değerlendirileceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, Ford daha önce burada yeni bir model üretimi planlamadığını ve fabrikaya yönelik bir alıcının da henüz bulunamadığını duyurmuştu.

2. sıradaydı, 12. sıraya geriledi

Avrupa pazarında uzun süre yüksek satış hacmine sahip olan Focus ve Fiesta’nın üretimden kaldırılması, Ford’un kıtadaki konumunu ciddi ölçüde etkiledi. Bu modellerin yokluğu, markanın Avrupa’daki sıralamasında 2. basamaktan 12. sıraya kadar gerilemesine neden oldu.

Avrupa endüstri kuruluşu ACEA'ya göre, Ford, 2015'te Avrupa'nın ikinci büyük markasıyken geçen yıl 12. sıraya geriledi ve bu süre zarfında pazar payının neredeyse yarısını kaybetti.