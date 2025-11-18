İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi’nde yürütülen dönüşüm çalışmalarına ilişkin bir paylaşım yaptı. Başkan Taban, bölgedeki atıl alanların değerlendirilerek toplam 264 araçlık yeni otopark alanı oluşturulduğunu açıkladı.

Yapılan düzenlemeler kapsamında; 160 araçlık, 60 araçlık, 44 araçlık olmak üzere üç farklı noktada otopark alanı hizmete alındı.

Başkan Taban, yeni otoparkların sanayi bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltacağını, esnafın yükünü hafifleteceğini ve genel düzeni güçlendireceğini vurguladı. Paylaşımında ayrıca çalışmaların görüntülerine de yer vererek, projelerin parça parça hayata geçirildiğini belirtti.