Bahçeli sözlerine, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerleri ve Hırvatistan’daki kazada yaşamını yitiren pilot Hasan Bahar’ı hatırlatarak başladı; ailelerine başsağlığı diledi.

MHP Lideri’nin konuşmasında dikkat çeken başlıklar şöyle aktarıldı:

"Bir hafta önce, hepimizi yasa boğan; millî yürekleri acıyla dağlayan, gözyaşlarını sel olup akıtan elim bir uçak kazası yaşadık. Şehitlerimizin isimleri milli gönüllere kazındı. Kargo uçağımızın nasıl ve niçin düştüğü, bu olayın geri planında kalanlar elbette aydınlatılacaktır.

"Askeri uçağımız düştü mü yoksa düşürüldü mü?"

"C-130 tipi askeri kargo uçağımızın nasıl ve niçin düştüğü, bu elim olayın arkasındaki esrar partisi kuşkusuz aydınlanacak, bütün ihmaller kaçırılmadan incelenecektir. Talep ve beklentimiz budur. Askeri kargo uçağımızın düşmesinin kamu oyuna yansımasının hemen sonra sosyal medya vasıtasıyla yapılan yorum ve değerlendirmelerin iyi niyetten mahrum olduğu açıktır. Resmi açıklamayı öğrenme zahmetine tenezzül etmeden yayın ve yorum yapanların, oturduğu yerden bilirkişilik taslayanlar ortadadır. Arama kurtarma çalışmaları yapılıyorken bile milletimize yalan yanlış malumatlar servis edenlerin insanlıklarından şüphe duyulmalıdır. Kara günümüzde şehitlerimizin ocaklara düşen ateşinin hepimizi yaktığı dönemde spekülasyon değirmenine su taşıyanlar kuklalık yapmak dışında bir işe yaramayan utanmazlardır. Askeri uçağımızın düştü mü yoksa düşürüldü mü? sorusunun cevabı ya da düştüyse buna neden olan amillerin nelerden ibaret olduğu, yok eğer dış bir müdahale ile düşürüldüyse elbette belirlenecek ona göre eylem planı tertip edilecektir."

Terörsüz Türkiye mesajı

"Terörsüz Türkiye süreci son yüzyılda yakalamadığımız en önemli fırsattır. Türk milleti kalıcı bir bahar havasına kavuşacaktır. Terörü siyasi nema olarak kullanan nifak yuvaları çöküp gidecektir. Suyu bulandırmaya çalışanların tavırları milletimizin nezdinde itibarsızdır. Her şey Türkiye içindir. Önce ülkem ve milletim sonra kendim ve partim düşüncesi bizim siyasetimizin özetidir. Milli birlik ve kardeşlikte kararlıyız. Herkesin sorumlulukla hareket etmesi yegane dileğimizdir. Devlet millettir, millet de devlettir. Devlet ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Süreçte geriye dönüş imkanı kalmadı. Bugün 17. toplantısını yapacak olan komisyon artık son düzlüğe girmiştir. Bundan sonra İmralı'ya gidecek heyetin tespitinin yapılması da muhtemeldir."

"3 arkadaşımla İmralı'ya giderim"

"İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok. Herkes 3 maymunu oymaya devam ederse, alırım yanıma 3 arkadaşımı İmralı'ya gitmekten imtina etmem. Sürecin muhatabıyla görüşmeden ilerleme nasıl olacak? Dava arkadaşlarım, İmralı'ya gitmek için bana izin veriyor musunuz? Söyleyeceğimi muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim."

İBB iddianame

“İddianamenin karalanması CHP’ye hiçbir kazanç sağlamaz. Bu süreçte iki talebim var: Birincisi, yargılama hızlı bir şekilde yürütülmeli; çünkü geciken adalet, adalet değildir. İkincisi, daha önce de belirttiğim gibi yargı süreci, özellikle TRT başta olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır”

"Emeklilerimizin parası CHP'nin para kulelerindedir"

"İddianamenin ayrıntısına girmeyeceğim. Bilen de bilmeyen de gece gündüz ahkam kesmektedir. Aziz Atatürk'ün kurduğu CHP adına ekosistem denilen mafyalaşmış bir oluşum tarafından bedeli mukavilince satın alınmıştır. Zanlılar bellidir. CHP yönetimi milletimizin verdiği vergileri gasp ederek siyaset operasyona alet etmişlerdir. Emeklilerimizin parası CHP'nin para kulelerindedir. Bunun adı hortumculuk değil yüzyılın soygunudur."

"Boşa sallayıp dolu tutmanın kurnazlığında olan marjinalleşmiş siyasilerle işimiz olmaz"

"Terörsüz Türkiye terörsüz bölge hedeflerinin neresi kötüdür. Takılmış plak gibi aynı ezberleri seslendirip duranları terörün bitişi niye deliye çevirmektedir. Milliyetsiz milliyetçiler terörün sonlanmasıyla şahlanmış Türkiye'ye tomurcuk tomurcuk açmış barış ve huzur neden uykularınızı bu kadar kaçırıyor. Taviz yokken, teslimiyet yokken, gizli pazarlık yokken var demek ahlaken utanç duyulacak bir yüzsüzlük değil midir. Terörsüz Türkiye mahsurlu olduğunu ileri sürenlere sizin alternatifiniz nedir diye sormak en tabii hakkımızdır. Boşa sallayıp dolu tutmanın kurnazlığında olan marjinalleşmiş siyasilerle işimiz olmaz."