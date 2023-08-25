Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İnegöl’deki okullara 185 personel alımı yapılacak.

Konu hakkında İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan duyuruda;

“Yeni eğitim öğretim yılı için İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çevre temizliği alanında çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Program düzenlenecektir. Düzenlenecek programa ait bilgiler ;

Katılımcı Sayısı : 185 kişi

TYP Süresi : 9 ay (270 gün)

TYP Başvuru Başlangıç Tarihi : 26.08.2023

TYP Başvuru Bitiş Tarihi : 30.08.2023

TYP Başvuru Kanalları : ALO 170 Hattı, İşkur E-Şube üzerinden yapılacaktır.

TYP Katılımcı Seçme Yöntemi : Noter Kurası

TYP Başlama Tarihi : 11.09.2023

TYP Bitiş Tarihi : 10.06.2024

Noter Kura Adresi : Kemalpaşa, Adnan Menderes Blv. No:1, 16400 İnegöl/Bursa ( İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi)

Noter Kura Tarihi : 01.09.2023

İbrahim Uslu