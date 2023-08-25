Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İnegöl’deki okullara 185 personel alımı yapılacak.
Konu hakkında İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan duyuruda;
“Yeni eğitim öğretim yılı için İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çevre temizliği alanında çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Program düzenlenecektir. Düzenlenecek programa ait bilgiler ;
Katılımcı Sayısı : 185 kişi
TYP Süresi : 9 ay (270 gün)
TYP Başvuru Başlangıç Tarihi : 26.08.2023
TYP Başvuru Bitiş Tarihi : 30.08.2023
TYP Başvuru Kanalları : ALO 170 Hattı, İşkur E-Şube üzerinden yapılacaktır.
TYP Katılımcı Seçme Yöntemi : Noter Kurası
TYP Başlama Tarihi : 11.09.2023
TYP Bitiş Tarihi : 10.06.2024
Noter Kura Adresi : Kemalpaşa, Adnan Menderes Blv. No:1, 16400 İnegöl/Bursa ( İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi)
Noter Kura Tarihi : 01.09.2023
İbrahim Uslu