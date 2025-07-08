İnegöl’e bağlı kırsal Gündüzlü Mahallesinde bulunan Gündüzlü Deresinde bugün balık ölümleri gerçekleşti.

Dereye giden mahalle sakinlerinden Ali Turhan, “Gündüzlü Deresi'nde balık ölümleri hat safhaya ulaştı. Sıcaklıkların artması ve deredeki suyun azalması balık ölümlerini arttırdı. Ayrıca suyun aşırı derece ısınmasından dolayı oksijen yetersizliği balık ölümlerine neden oluyor. Ya da kimyasal bir şey dökülmüş olabilir. Uzun bir alanda balık ölümleri hala devam ediyor. Bunun bir an önce incelenmesi gerekiyor. Suyun azalmasında Hilmiye Mahallesi'ndeki bulunan HES sahasında tutulan su nedeniyle derenin suyu çok azalmış durumda” ifadesini kullandılar.



Mahalle sakinleri, derede yaşanan balık ölümlerinin bir an önce çözüme kavuşması için yetkililerden acil çözüm bulmalarını istiyor.