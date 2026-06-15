İnegöl'de 9 yıldır görev yapan SGK İlçe Müdürü Erdal Algan, Balıkesir'in Susurluk ilçesine Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Müdürü olarak atandı.

Algan'ın yerine ise Zonguldak Karaelmas Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Orhan İpek görevlendirildi. Yeni SGK Müdürü Orhan İpek'in bu ay sonuna kadar İnegöl'deki görevine başlamasının beklendiği öğrenildi.

İnegöl'de görev yaptığı süre boyunca kurum hizmetlerinin yürütülmesinde önemli görev üstlenen Erdal Algan'ın yeni görev yerinde çalışmalarına devam edeceği belirtildi. Yeni müdür Orhan İpek'in göreve başlamasıyla birlikte İnegöl SGK Müdürlüğü'nde devir teslim sürecinin tamamlanacağı ifade edildi.