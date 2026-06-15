İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi'ndeki çamlık alanda düzenlenen etkinlikte hemşehriler bir araya gelerek hasret giderdi. Gün boyunca süren programda halaylar çekilirken, geleneksel Seyran Ağası da seçildi. Katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulan şenlikte vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Programda konuşan Dernek Başkanı Akın Akyüz, etkinliğe katılarak destek veren tüm misafirlere teşekkür etti. Akyüz, Seyranda konuşan İnegöl Posof Savaşır Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Akın Akyüz, etkinliğe katılarak kendilerini yalnız bırakmayan misafirlere teşekkür etti. Akyüz, “Bizleri onurlandıran seyranımıza katılım sağlayan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ve ekibine, Anahtar Parti İnegöl İlçe Başkanı Alper Ildırel ve yönetimine, İnegöl Posoflular Derneği Başkanı Ayhan Çamlıdağ ve yönetimine, Süngüllü Köyü Dernek Başkanı Ömer Bey’e, Karadeniz Ereğli Dernek Başkanı Atalay Işık’a, Kars Selimliler Dernek Başkanı Yazdan Bey’e, Ardahan Çamlıçatak Dernek Başkanı İbrahim Çegil’e, Posoflular Alabalık Dernek Başkanı Mevlüt Erkan’a, İnegöl 100. Yıl İlköğretim Okulu Müdürü Mahsuni Canbay’a, İnegöl Çayırçimen Dernek Başkanı Orhan Kurşun’a, İstanbul Anadolu Yakası Posoflular Dernek Başkanı Ferman Güner’e, Ardahanlılar Dernek Başkanı Şenol Gümüş’e, İnegöl Sarıçiçek Posoflular Dernek Başkanı’na, Betobanlılar Dernek Başkanı’na, Burhaniye Mahallesi Muhtarı Coşkun Yıldız’a, Savaşır Köyü Muhtarı Mustafa Işık’a, Savaşır köyü tüm ağalarına, seyranımıza uzaktan ve yakından gelerek bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize, sihirbaz Abduli’ye, yöresel sanatçımız Fatma Ataş ve piyanist Adil Keskin’e, sunucumuz İlyas Akyüz hocamıza, eski dernek başkanlarımıza ve yönetimlerine, görev alan tüm arkadaşlarımıza yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Katılımlarıyla birlik ve beraberliğimizi güçlendiren herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Yöresel sanatçı Fatma Ataş'ın sahne aldığı etkinlikte vatandaşlar müzik eşliğinde eğlenirken, sihirbaz gösterileri de özellikle çocuklardan büyük ilgi gördü.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği şenlik, çekilen hatıra fotoğrafları ve yapılan ikramların ardından sona erdi.