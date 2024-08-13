Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada aracın sıkıştırdı motosiklet metrelerce sürüklendi; sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Ömer Ç. Yönetimindeki 16 BJU 400 plakalı motosiklet, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ŞERİFE ÖZ