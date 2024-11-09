Edinilen bilgiye göre Ortaköy yolu üzerinde İnegöl'den Ortaköy mahallesi istikametine seyir halinde olan Ünal U. yönetimindeki 16 ARZ 497 plakalı otomobil ile Deydinler Mahallesi istikametinden yola çıkış yapan Selçuk A. (35) yönetimindeki 16 CEK 44 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 16 CEK 44 plakalı otomobilin sürücüsü Selçuk A. ile araçta yolcu konumunda bulunan İpek A.(4), Dilek A. (29), Tuğçe A. (9) ile 16 AEZ 497 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Emine U. (48) ile Hatice U. (15) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet sevinç