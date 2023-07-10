Mahmudiye mahallesinde meydana gelen olayda dükkan sahibi ile Suriyeli kiracı arasında kavga çıktı. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda, Suriyeli kiracı dükkan sahibinin koluna tornavida sapladı.

Edinilen bilgiye göre olay Mahmudiye Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Suriyeli kiracılarından kirasını almak isteyen vatandaş ile Suriyeliler arasında önce sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerinde Suriyeli kiracı, işyeri sahibinin koluna tornavida sapladı. Kavganın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ekibi ile Çevik Kuvvet polisleri de sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bölgeye gelen emniyet ekipleri öfkeli kalabalığı dağıtırken, olaya karışan taraflar gözaltına alındı.

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