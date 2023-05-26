Kemalpaşa mahallesinde faaliyet gösteren otelin, çatısında mahsur kalan yavru kedi İtfaiye ekiplerce kurtarıldı. Kurtarılma anı amatör kameraya yansıdı.

Olay Kemalpaşa mahallesinde faaliyet gösteren otelde meydana geldi. Odada kalan müşteriler gece saatlerinde çatıdan gelen kedi sesini duydular. Otel yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kedi sesinden yola çıkarak arama çalışması başlattılar. Odanın tavan arasında mahsur kalan kedinin yerini tespit eden ekipler, kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler. Tavanın kırılmasıyla sıkışan yavru kedi, kurtarıldı. Yavru kedi, daha sonra doğaya salındı.