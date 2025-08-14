Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Zemci Şahin şu ifadelere yer verdi " Tam iki yıl önce, 13 Ağustos 2023’te yapılan kongrede; Üye sayımızı artıracağımızı, hedefimizin 3.000 üye, asıl hedefimizin ise 5.000 üye olduğunu söylemiştik.

Bugün gururla ifade ediyorum ki 3.000 hedefimizi çoktan geçtik. İlk iki yıl içinde üye sayımızı 5.000’in üzerine, hatta 6.000’e çıkarmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Önceliğimizin sokakta siyaset yapmak, halkın her kesimine dokunmak ve tüm partililerimize eşit davranmak olacağını söz vermiştik.

Bu sözden bir adım bile geri atmadık. İşte bu yüzden diyoruz ki: Tarlada izimiz, harmanda yüzümüz var! Bir günlük, iki günlük heveslerle ya da popülizm yaparak buralara gelmedik. Partimizin her kademesinde gönüllü olarak, isteyerek ve ideolojik bir duruşla mücadele ettik. Bu mücadelenin karşılığında siz değerli partililerimiz bize güvenerek Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı görevini verdiniz. Bu onurlu görev için hepinize yürekten teşekkür ediyorum.

Görevdeki iki yılımızda sayısız etkinliğe imza attık. Ancak en önemlisi; 45 yıl sonra yapılan yerel seçimlerde partimizin barajı aşmasını sağlamak oldu. Yıllar sonra partimizin önünde kutlama yapmamız ve Türkiye’de birinci parti olmamız hepimizin onurudur. Biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarı için daha da fazla çalışmak zorundayız. Bu yolda elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Bu süreçte; yıllar sonra tam kadro sahada olan ilçe yönetimimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, partimizin değerli gönüllülerine ve mahalle temsilcilerimize binlerce teşekkür ediyorum.



Önümüzdeki yerel seçimlerde;

- Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayrağını İnegöl’de dalgalandırmak için adayım.

- Cumhuriyet Halk Partisi’ni İnegöl’de birinci parti yapmak için adayım.

- Birliği, bütünlüğü ve birlikte mücadeleyi yaşatmak için adayım.



Partimizin onurlu üyeleri ve seçmenleri için mücadelede bir gram gözümüzü budaktan sakınmayacağımız için; örgütün adayı, tabanın adayı, halkın adayıyım.

Tarladaki izimiz, harmandaki yüzümüz olacak!

Özgül ağırlığımızla, özgür irademizle partimize hizmet etmeye devam edeceğiz.

Ben değil, biz diyerek; birlik için, dirlik için, gelecek için hep birlikte yürüyeceğiz!"