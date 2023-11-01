İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada özel halk otobüsleri çarpıştı; 3 yolcu yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri yağlı tohumlar mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Esat Y.(30) yönetimindeki 16 M 06031 plakalı özel halk otobüsü, yavaşlayan önündeki sürücü Naci K.(40) yönetimindeki 16 M 06069 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kaza sonucu 16 M 06069 plakalı otobüsteki yolcular Melahat A. (73), Neşe B.(46) ve Arslan A.(45) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER MERKEZİ