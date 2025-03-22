

Kavgada burnu kırılan hemofili hastası şahsın kan akışını kimse durduramadı.

Olay Sinanbey Mahallesi 16. Metal sokakta meydana geldi. Fırat C.(27) aracıyla sanayiye gitti. Aracını açık otopark alanı girişine çeken sürücüyü, diğer esnaflar uyardı. Sanayideki esnaf Yunus A.(19) ve arkadaşı ile sürücü Fırat C. Arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Yunus A. Yumruk attığı Fırat C.'nin burnunu kırdı.

HEMOFİLİ

Burnu kırılan sürücü kanlar içinde kaldı. Kanda pıhtılaşma olmayan hemofili hastası olam sürücünün, kan akışı durdurulmadı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil Serviste de kan akışı durdurulamayan sürücü, Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

YAKINLARI DARP ETTİ

Olayı öğrenen yaralının yakınları, olay yerine giderek darp edenleri buldular. Öfkeli yakınları, 2 şahsı da darp ettiler. Şüpheli ve mağdur olan 2 kişi polis ekiplerince hastaneye götürülerek tedavi altına alındılar. Şahıslar tedavinin ardından karakola götürüldüler.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ