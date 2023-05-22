Bu sezonun son haftası içerisinde Ankaraspor deplasmanından 1 puan alıp ligde kalmayı garantilemek isteyen ancak bu maçtan kalesinde 4 gol yiyerek evine dönen temsilcimiz İnegöl spor Pazar günü ligin son maçında küme düşmesi kesinleşmiş formalite maçlarını alt yapısından aldığı gençlerle tamamlayıp 3. Lige hazırlanan Tarsus İdmanyurdu’nu konuk ettiği maçta kaçırdığı 7-8 tane mutlak pozisyonun ardından ilk golünü 36 dakikada bulup ardından attığı 3 golle toplam 4 gollü bir galibiyetle Kabus ve sıkıntılarla dolu bir sezonu daha geride bıraktı. Maçtan sonra taraftarlarıyla kucaklaşıp kümede kalmayı başarı saydı.

Rakip Tarsus takımı sezon başında zirve hedefi ile kurduğu geniş kadrosuyla ilk yarıda istediğini alamayınca takımını dağıtarak 3.lige düşmeyi kabullenip yoluna devam etti. Dağıttığı oyunculardan 4-5 tanesini devre arasında İnegölspor’a sattı. Çok genç ve tecrübesiz kadrosuyla 2.lige İnegöl spor deplasmanı ile veda etti. Bu kadro ile kalesinde tam 125 gol gördü.Tarsus çok büyük bir ilçedir.İstediği zaman toparlanıp üst ligleri zorlayabilir. Kendilerine 3.ligde başarılar diliyoruz. Kalelerinde 4 gol gördükleri bu son maçta onlar 3.lige dönerken İnegöl sporumuz adeta ipten dönerek bu sezon Ligde kaldı.

İnegölspor’a gelince Teknik heyet maça ful kadrosuyla çıktı.2 kaptanımızın yerine Furkan ve Alperen oynadı.Karşılarında direnecek bir rakip olmayınca maçın havasına giremediler. Bunun sonucunda deli dolu oynayarak başta Yasin olmak üzere topu kapan rakip kaleye gol atmaya gitti. Bu disiplinsiz ve düzensiz ataklar gol olmayınca ilk golün gelmesini tam tamına 36 dakika bekledik. Bu dakikada sağdan altı pasa giren Furkan boş durumdaki Ömer Faruk’un önüne topu yuvarladı ve ilk golü bulduk. Daha sonra rakip çocuklar yoruldukça 3 golümüz daha geldi. Maçta yazılacak tek şey maç bitse de tatile çıksak anlayışı oldu. Bol gol kaçırdı. Şahsi oyun ağırlıktaydı.Bu maçı izlerken iyi ki son maçımız küme düşen Tarsus’la oldu. Bu maçı izlerken devre arasında büyük umutlarla alınan bazı oyuncuların kendilerini geliştiremediklerini beklenen katkıyı sağlamadığını üzülerek izledik. Kaleci Bekir kazanılan maçlarda iyi performans gösterdi. Takımımız kötü olunca o da onlara uydu. Müdafaamızda iki tecrübeli Erman ve Volkan ve kulübede oturan yedekleri Hamza sahaya çıktıklarında en başarılı alanımızdı. İlk yarıda hiç olmayan orta alanımız devre arasında yenilenip alternatifli hale getirilmesine rağmen beklenen verimi gösteremedi. Forvetimiz ise evlere şenlikti. BAL ligi takımların forvetlerinden daha kötü bir performans gösterdiler. Devre arasında takviye edilmesine rağmen forvet hattımız doğru dürüst dikiş tutmadı. Zaman zaman güzel şeyler yapmalarına rağmen 2.lig forveti asla olamadılar.36 maçta attığımız toplam 40 golün bir kısmını müdafaamızın attığını hesaplarsak standart ortalamanın çok altında olduğunu görüyoruz. 36 maçta yediğimiz 53 gol ise orta saha ve müdafaamızın performansını ortaya koyuyor. Her iki yarıda gördükleri kartlar ise evlere şenlikti. Mücadele ederken değil yerlerde sürünürken gördüler. Geçen sezonun ardından takımdan gönderilmesi gereken ilk oyuncu olan Ömer Faruk Şaban Yıldırım’ın isteği ile takımda bırakılması büyük bir hataydı. Ömer Faruk bu sezon gerek disiplinsiz davranışlarıyla gerekse gördüğü kargaları güldürecek kartlarla İnegölspor tarihinde takımımıza en çok ZARAR VEREN oyuncu oldu. Bu sezon kaçırdığı gollerle ve gördüğü saçma kartlarla tribünlere saç baş yoldurdu.Bu sezon İnegöl sporumuzun bu şartlarda ve bu oyuncularla KÜMEDE KALMASI en büyük TESELLİMİZ oldu.

Sonuç olarak 2 yıl üst üste kötü sezonlar geçiren temsilcimiz İnegölspor bu sezon zirve hedefiyle sil baştan kurduğu kadrosuyla ilk yarının başlarında sos verince sezon sonuna kadar 3 teknik heyet değişikliği ve devre arasında takımımızı sil baştan takviye ederek 17 yeni oyuncu almasına rağmen ancak son maçta kümede kalabildi. Oynadığı 36 maçta 14 galibiyet 5 beraberlik ve tam tamına 17 mağlubiyet alırken attığı 40 gole karşılık kalesinde tam 53 gol görerek -13 averajla ve 47 puanla son maçta kümede kalabildi. İşte İnegölspor’umuzun 2022-2023 Sezonu karnesi. Takdir sizlerin. İlk yarıda yaşadığımız kabusun ardından sezon sonunda kümede kaldığımız için şükretmeliyiz. Bir daha böyle sezonlar yaşamak istemiyoruz. 27 Mayıs’ta olağanüstü kongre var çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra ikincisi yapılacak. Ben öncelikle Kani Ademoğlu ve yönetimine geçmiş olsun diyorum. Başkan bizim programımızda ilk yarıda bu takımı düşürürsem ben düşürürüm kurtarırsam ben kurtarırım dedi ve bu sözünü yönetici arkadaşlarıyla tuttu. Bu nedenle kani Ademoğlu ve yönetimini bu sezon verdikleri maddi ve manevi katkısından dolayı tebrik ediyorum. Sezon başı hedefleriyle keşke zirveye oynayan bir İnegölspor olabilseydi, bu genç yönetime çok yakışırdı. Önümüzdeki sezonlar var. Bu işi çabuk bırakıp gitmemek lazım. Umarım kongrede buna doğru bir cevap bulabiliriz. Olağanüstü kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor İnegölspor’umuzun kongre başarılarını ve ardından yeni sezon hazırlıklarını yazmak ve tüm camiamıza geçmiş olsun dileklerimle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”