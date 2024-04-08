Atatürk anıtında düzenlenen törene Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Emniyet Müdürü Okan Şen ile emniyet personeli katıldı.

Emniyet müdürlüğü çelengi sunumunun ardından saygı duruşunda bulunup, istiklal marşımız okundu.

Törende konuşma yapan Emniyet Müdürü Okan Şen, "Değerli mesai arkadaşlarım; Köklü tarihinden aldığı güç ve mazisine sığdırdığı başarılarla, milletine aşk ve sadakatle hizmet eden Emniyet Teşkilatımız, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla yoluna 179 yıldır devam etmenin haklı gururunu yaşamakta ve devletinin emrinde, milletinin hizmetinde gelecek yüzyılları hedeflemektedir.



Teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, toplumun güvenli ihtiyacına yönelik teknik, donanımsal çözümler üretme, insan kaynağını güçlendirme ve elbette önleyici tedbirlerle suçu önleme noktasında önemli çalışmaları büyük bir başarıyla da hayata geçirmektedir.



Milletimizin kalbinde haklı bir yer edinen, güvenlik ve huzur için 7/24 her yerde olmayı ilke edinen teşkilatımız, manevi değerlerin ışığında milli birlik ve beraberliğimiz için her türlü ihanet odağına karşı amansız bir mücadele vererek dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşarken, bundan sonra da suç ve suçluyla mücadelede kararlı ve dirayetli duruşunu koruyacak, cesaret ve azimle yoluna devam edecektir.



Genel asayiş, terör ve uyuşturucu ile mücadele, trafik güvenliği ve düzeninin sağlanması noktasında aldığı önlemlerle daha huzurlu, daha güvenli ve daha mutlu bir gelecek için çalışan teşkilatımızın her bir mensubuna, gösterdikleri üstün gayret, fedakarlık ve özveri için şükranlarımı sunarken, yeni hedeflere de birlikte yürümeyi temenni ediyorum.

Bu duygularla Teşkilatımızın 179 Kuruluş Yıldönümü olan bu günde, başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan ve bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, canla başla görev yapan siz değerli meslektaşlarıma ve kıymetli ailelerinize sağlık ve esenlikler diliyorum." dedi.