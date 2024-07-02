İnegöl Posoflular Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 7 Temmuz 2024 Pazar günü yapılacak olan Seyran etkinliği Bursa Valiliğinin aldığı ‘Ormanlık Alan Piknik Ve Mesire Alanlarında Mangal Ve Ateş Yakma’ yasağı nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Derneğin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İnegöl Posoflular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ayhan Çamlıdağ şu ifadeleri kullandı;

“Bursa Valiliği'nin 01.07.2024 Pazartesi Almış Olduğu Karar Doğrultusunda Bursa Sınırları İçerisinde Ormanlık Alan Piknik Ve Mesire Alanlarında Mangal Ve Ateş Yakmak 01.07.2024 ve 01.10.2024 Tarihleri Arasında Yasaklanmıştır. Bu karar çerçevesinde derneğimizin 07.07.2024 Pazar günü yapacağı seyran şenliği iptal edilmiştir. Siz değerli hemşerilerimize saygı ile duyurulur.”