Berber, yaptığı yazılı açıklamada İnegöl Belediye Encümeninin aldığı bir kararla imar planlarında yeşil alan olarak belirlenen bir bölgeyi kentsel dönüşümü yürütecek özel şirkete tahsis ettiğini ve bunun hukuka aykırı olduğunu belirtti.

İnegöl Belediyesi‘ne Saadet Partisi Demokrat Parti grubu olarak itiraz dilekçesi verdiklerini belirten Fatih Berber, “Saadet Partisi Demokrat Parti grubu olarak bu konu bize mahalle sakinleri tarafından iletildi. Araştırma yaptığımızda gördük ki bunu bir encümen kararına dayanarak yapmaya çalışmışlar. Encümen kararanı incelediğimizde ise kanaatimizce hukuka aykırı gerekçelerle alındığını gördük. Bu sebeple ilgili kararın iptali için belediyeye dilekçe verdik.” dedi.

Fatih Berber, verdikleri dilekçe ile etrafı kapatılan yerin park alanı olarak kamuya ait olduğundan burada 3194 sayılı kanunun 31. Maddesi gerekçe gösterilerek herhangi bir üçüncü kişiye geçici yapı izni verilemeyeceğini belirtti.

Fatih Berber özel bir şirkete haksız kazanç sağlanabileceğini belirterek açıklamasında şu cümlelere yer verdi: “Özel bir şirketin iştirakiyle yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütmek için civarda birçok özel mülkiyete ait taşınmaz bulunmakta. Özel şirket bu taşınmazları kiralayarak kentsel dönüşüm ofisini o bölgede kurabilir. Neden belediye burada kamuya ait bir park alanını amacı dışında tahsis ediyor. Civarda alternatif yer olmazsa bir noktada belki anlayabiliriz. Ama şu haliyle kabul edilemez bir durum. Belediyenin bu alanı hele bir de bedelsiz olarak bir şirkete tahsis etmesi haksız kazanca sebebiyet verecektir. Bu alan mahalle sakinlerinin çocuklarının vakit geçirdiği, civarında alternatif yeşil alan olmayan ve belediyenin de etrafını otopark olarak düzenlediği bir yerdir. Buraya yapılacak yapılaşma maalesef başta o civardaki çocuklar olmak üzere tüm komşu parsel sahiplerini mağdur edecektir.”

Kaynak: BÜLTEN