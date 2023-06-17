İnegöl, bugün son yılların en şiddetli yağmur yağışını yaşadı. Şiddetli sağanak şeklinde yağan yağmur, pek çok bölgede su baskınlarına neden oldu. Afet derecesinde yaşanan yağışla birlikte İnegöl Belediyesi’nde Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında Kurum Müdürleri ile İnegöl Belediyesi Daire Müdürlerinin yer aldığı kriz masası oluşturuldu.

82 ARAÇ 157 PERSONEL SAHAYA İNDİ

Sürecin yönetimi ve gelen ihbarların en hızlı şekilde ekiplere iletilmesi adına İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi tüm personeliyle masa başına geçti. Aynı zamanda saha ekipleri de topyekun teyakkuza geçirildi. Bu kapsamda; Zabıta Müdürlüğü 4 araç 9 personel, Fen İşleri Müdürlüğü 26 araç 48 personel, Park Bahçeler Müdürlüğü 11 araç 22 personel, BUSKİ 9 araç 25 personel ve İtfaiye Müdürlüğü 20 araç 40 personel olmak üzere toplam 82 araç ve 157 personel ile sağanak yağışın neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi için mücadele verildi.

ÇÖZÜM MERKEZİ 7/24 TELEFON BAŞINDA

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Çözüm Merkezi’nin 7/24 hizmet verdiği hatırlatılarak vatandaşların olası bir sorun karşısında 153 Çözüm Merkezi ve 0 530 157 30 00 numaralı WhatsApp hattı üzerinden anında iletişim kurabilecekleri ifade edildi.