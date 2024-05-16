Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü E.C yönetimindeki 16 BBA 957 plakalı kamyonet, Gazi Atatürk caddesinden çıkan K.Ş. yönetimindeki 16 KHE 85 plakalı kamyonete yandan çarptı. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı.

YOLDA BULDU CEZA YEDİ

Yapılan incelemede E.C.'ye ait kamyonetin trafikten men olduğu ortaya çıktı. Yolda bulduğu 16 BBA 957 plakayı kamyonetine takarak seyrettiği ortaya çıkan sürücünün ayrıca ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, trafikten men olan aracı kullandığı için 6 bin 400 TL, ayrıca başkasına ait plakayı kullanmaktan 32 bin 170 TL, araç sahibine de 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla trafikten men edildi.

Kaynak: Seher Yaşa