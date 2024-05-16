Tarihi olayların canlandırıldığı diziler, toplumun her kesiminden ilgi görüyor. TRT 1’de yayınlanmaya başladığı günden bu yana ilgiyle izlenen ’Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisi ile birlikte Bursa Muradiye Külliyesi’ndeki Sultan Türbelerine ziyaretçilerin ilgisi arttı. Bursa Muradiye Camii İmamı Lütfi Taşçı dizinin oyuncularını sosyal medya hesabından Külliyeyi ziyarette davet etti.

Tarihte yaşanmış gerçek hayat hikâyelerinden esinlenerek oluşturulan diziler ilgiyle takip ediliyor. TRT 1’de Salı günleri yayınlanan ’Mehmed: Fetihler Sultanı’ isimli dizisi ile birlikte Bursa’da bulunan Muradiye Külliyesinin ziyaretçileri arttı. Fatih Sultan Mehmet’in ailesinin kabirlerinin bulunduğu Muradiye Külliyesine halkın ilgisinin artmasıyla Fetihler Sultanı dizisi oyuncularına Bursa’dan davet geldi. Bursa Muradiye Camii İmamı Lütfi Taşçı sosyal medya hesabından dizide Sultan 2. Murad Han Hazretlerinin karakterini canlandıran Teoman Kumbaşarıcıbaşı’yı Hüma Hatun karakterini canlandıran Açelya Akkoyun’u, Gülşah Hatun’u canlandıran Sena Çakır ile, Şehzade Alaaddin ve Şehzade Ahmed’i canlandıran oyuncuları, canlandırdıkları karakterleri ziyaret etmeye ve ruhlarına Fatiha okumaları için Bursa Muradiye Külliyesine davet etti.

Davetinde Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri karakterini canlandıran Serkan Çayoğlu’na özel çağrıda bulanan Taşçı, Senaryo gereği Serkan Çayoğlu’nu tüm ailesini ziyaret için Külliye’ye davet ederek, “Dizide çok sayıda Bursalı karakter canlandırılıyor. Bali Bey, Hamza Bey, Ulubatlı Hasan, Kara Mustafa gibi karakterleri canlandıran sanatçılarımızı Muradiye Külliyesinde görmek isteriz. Gelmeniz sizden, cağ kebapları ve Osmanlı tatlıları benden. Buyurunuz, bekleriz” şeklinde paylaşımda bulundu.

Muradiye Camii İmamı M. Lütfi Taşcı’nın sosyal medya paylaşımı, takipçilerinden yüzlerce beğeniyle etkileşim aldı.