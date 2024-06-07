Bursa’nın İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında yangın çıktı.

Yangın saat 00.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sandalye fabrikasının talaş silosunda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler silodaki yangına müdahale ederek fabrikaya sıçramasını önlediler. Yangın bir saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 işçi ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.