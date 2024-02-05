Alper Taban’ı sevenler ve Alper Taban karşıtları art arda binlerce paylaşım yaptılar. Benim en çok dikkatimi Gelecek Partisi adayı olan Sedat Yavuz çekti. Muhtemelen sizlerde fark etmişsinizdir zaten.

Yüzlerce kişi bir anda Sedat Yavuz’u destekleyeceklerini açıklayan paylaşımlar yaparak “Nereden çıktı bu isim?” dedirtmeyi başardılar. Ben kendime vazife bilerek Sedat Yavuz’u araştırma kararı aldım.

Eski bir AK Partili olan Sedat Yavuz sonrasında ise parti politikalarının değiştiğini düşünerek istifa etmiş. Bir süre boşta kalmayı tercih eden Yavuz, Yavuz Ağıralioğlu’na beslediği sempati nedeniyle gelen daveti kırmayarak İYİ Parti’ye katıldı. Ancak Yavuz Ağıralioğlu’nun partiden tasfiye edilmesi kararına kızarak İYİ Parti’den de istifa etti.

Muhafazakar bir ailenin çocuğu olan Sedat Yavuz lojistik sektöründe faaliyet gösteren başarılı bir iş insanı. Siyasete oldukça meraklı. Gerek ulusal, gerekse de uluslararası tüm gelişmeleri yakından takip eden bir isim. Milliyetçi muhafazakar kimliğiyle gurur duyan Sedat Yavuz, ilginç çıkışları ve projeleriyle sosyal medyada dikkat çeken bir isim.

AK Parti’den ayrılan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’ne davet edilmesi ile yeniden siyasetin içinde kendini bulan Yavuz, İnegöl’de kurucu İlçe Başkanı olarak görev yaptı. Ve sonrasında ise partisinden İnegöl Belediye Başkan Adayı gösterildi.

Ve anlaşılan o’ki seçimlerin en renkli simalarından biri de “o” olacak. Kendisi bu konuda oldukça iddialı. İnegöl’le ilgili çok güzel projeleri olduğunu söyleyen Yavuz, yaptığım görüşmede “Yakında Herkes Bizi Konuşacak” dedi.

Bizde tabi merakla bekliyoruz. Bakalım şapkadan hangi tavşanlar çıkaracak? Ama bir gerçek var ki sosyal medyaya bakılırsa hatr-ı sayılır bir oy alacağı gerçek. Ama bu 3-5 bin mi o’lur, 10-20 ya da 30-40 bin mi o’lur hepsini sandıkta göreceğiz.