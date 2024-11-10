Kaza yerine gelen yakınları, çekim yapan basın mensuplarına tehditler savurdu. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü Yusuf K. Yönetimindeki motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü yaralandı. Kaza yerine gelen sürücünün yakınları, çekim yapan basın mensuplarını tehdit edip görevlerini engellerken, görevini yapan polis ekiplerini de tehdit ettiler.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet trafikten men edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MURAT AVCI