Kaza, saat 00.50 sıralarında Mudanya Devlet Hastanesi mevkii Tepedevrent kavşağı yakınlarında, Mudanya istikametine giden yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ASE 131 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Süleyman Gül (75), normal seyrine devam ettiği sırada arkasından gelen 16 DC 012 plakalı aracın sürücüsü Orhan, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarındaki beton bariyere çarptı, ardından öndeki araca arkadan çarparak takla attı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, taklalar atarak yaklaşık 100 metre ileriye sürüklendi ve yan şekilde durabildi. Kazanın etkisiyle bölgedeki aydınlatma direği devrildi, beton bariyerlerde hasar oluştu. Yolun güvenliği sağlanana kadar trafik ekipleri bölgeyi kısa süreliğine araç geçişine kapattı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Takla atan aracın çalışır halde olduğu belirlenince itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Kaputu açarak akü bağlantısını kesen ekipler, muhtemel bir yangın veya patlama riskini önledi. Kaza yapan araçlar çekicilerle yoldan kaldırılırken, devrilen direk ve etrafa saçılan parçaların temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.