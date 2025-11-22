BURSA’nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, G.E. (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli ise bölgeden uzaklaşırken polis ekiplerine de ateş açtı. Polis ekiplerinden yaralanan biri olmazken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi, Fatih Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada taraflardan biri, yanında taşıdığı tüfekle G.E.’ye ateş açtı. G.E. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahıyla birlikte olay yerinden uzaklaşan şüpheli, kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerine de ateş açarak kaçmayı sürdürdü. Cinayet şüphelisi İlyas D.'nin 41 BAU 794 plakalı otomobil ile İnegöl istikametine kaçtığı bilgisine ulaşan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İlçe girişinde güvenlik aldı. İlçeye giriş yapan şüphelinin aracı trafik ekiplerince önü kesilerek durduruldu ve yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı.