CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin'den Açıklama: "Bursa Büyükşehir Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Hız Verdi"

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin seçim öncesi vaat ettiği projeleri gerçekleştirmek üzere her alanda çalışmalarını başlattığını belirtti. Bu projeler arasında yol asfaltlama çalışmalarının da olduğunu vurgulayan Şahin, İnegöl merkez mahallelerinde ve köylerinde başlatılan asfaltlama çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.

Zemci Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Cerrah Kalburt Mevki'ndeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi'nin asfaltlama çalışması yaptığı ve yapacağı mahalle, cadde ve sokaklar şu şekilde sıralandı:

Sathi Kaplama Soğuk Asfalt:

Yunus Emre Mahallesi: Vatan Sokak, Bozkaya Sokak, Akkılıç Sokak, Zakkum Sokak

Çaylıca Mahallesi: Köyiçi

Esentepe Mahallesi: Sır Sokak

Ertuğrulgazi Mahallesi: Adıgüzel Sokak, Hazal Sokak, Nurbay Sokak, Kader Sokak, Ender Sokak, Ulupınar Sokak, Gürsoy Sokak, Özden Sokak, Adıgüzel Sokak, Ahsen Sokak

Yeniceköy Mahallesi: Muzaffer Yüce Sokak

Hazmabey Mahallesi: Köyiçi

Cerrah Mahallesi: İnönü Caddesi, Turgut Reis Caddesi

Sıcak Asfalt:

Ertuğrulgazi Mahallesi: Serin Sokak

Mahmudiye Mahallesi: Kasım Efendi Caddesi, Dağyolu Sokak, Özdilek Sokak

Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmalarla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini ifade etti ve çalışmaların planlanan sürede tamamlanacağını belirtti.