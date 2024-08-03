CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin'den Açıklama: "Bursa Büyükşehir Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Hız Verdi"
CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin seçim öncesi vaat ettiği projeleri gerçekleştirmek üzere her alanda çalışmalarını başlattığını belirtti. Bu projeler arasında yol asfaltlama çalışmalarının da olduğunu vurgulayan Şahin, İnegöl merkez mahallelerinde ve köylerinde başlatılan asfaltlama çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.
Zemci Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Cerrah Kalburt Mevki'ndeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi'nin asfaltlama çalışması yaptığı ve yapacağı mahalle, cadde ve sokaklar şu şekilde sıralandı:
Sathi Kaplama Soğuk Asfalt:
Yunus Emre Mahallesi: Vatan Sokak, Bozkaya Sokak, Akkılıç Sokak, Zakkum Sokak
Çaylıca Mahallesi: Köyiçi
Esentepe Mahallesi: Sır Sokak
Ertuğrulgazi Mahallesi: Adıgüzel Sokak, Hazal Sokak, Nurbay Sokak, Kader Sokak, Ender Sokak, Ulupınar Sokak, Gürsoy Sokak, Özden Sokak, Adıgüzel Sokak, Ahsen Sokak
Yeniceköy Mahallesi: Muzaffer Yüce Sokak
Hazmabey Mahallesi: Köyiçi
Cerrah Mahallesi: İnönü Caddesi, Turgut Reis Caddesi
Sıcak Asfalt:
Ertuğrulgazi Mahallesi: Serin Sokak
Mahmudiye Mahallesi: Kasım Efendi Caddesi, Dağyolu Sokak, Özdilek Sokak
Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmalarla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini ifade etti ve çalışmaların planlanan sürede tamamlanacağını belirtti.