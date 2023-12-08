Olay Saat 15.00 sıralarında Cerrah mahallesi sanayinde faaliyet gösteren bir fabrikanın önünde meydana geldi. 2 TIR sürücüleri Zekayi K.(43) ve Vural E.(51) arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Şahıslar birbirini darp ederken Vural E. Zekayi K.'ya tüfekle ateş etti. O sırada kavgayı görüp gelen Zekayi K.'nın ağabeyi İbrahim K.(50) de öfkelenerek Vural E.'yi yumruk ve tekmelerle darp etti.

Silahlı kavga sonucu yaralanan Zekayi K. Özel araçla, Vural E. İse Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kavgaya karışan İbrahim K.'yı da gözaltına aldılar.

TEDAVİSİ 5 GÜN SÜRDÜ

Olayda kafasına aldığı darbeyle ağır yaralanarak İnegöl Devlet hastanesine kaldırılan Vural E. 5 gün süren tedavi sonucu taburcu edilerek gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahısların 3'ü de serbest kaldı.

İbrahim Uslu