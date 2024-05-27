OLAY

Olay, 30 Eylül 2022 yünü saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle giden Ahmet Cin’e henüz plakası belirlenemeyen motosikletteki 2 kişiden biri tabancayla ateş etti. Vücuduna 3 mermi isabet eden şahıs bisikletten düşerken, şüpheliler ise bölgeden hızla uzaklaştı. Ahmet Cin’e ilk müdahaleyi İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli jandarmalar yaptı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKALANDILAR

Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir'in talimatıyla oluşturulan özel ekip, 13 kilometrelik mesafede 140 güvenlik kameralarını inceledi. Kaçış sırasında izini kaybettirmek için kıyafet değiştiren şüpheli Mehmet D. (35), polis ekiplerince olaydan 7 gün sonra bu sabah Ertuğrulgazi Mahallesi'nde saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alındı. Olaya karışan 2 şahıs da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandılar.

Adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan sanıklar Mehmet D. ve İbrahim A. hakkında mahkeme kararını verdi.

HIRSIZLIK MALI MOTOSİKLETLE GİTTİLER

İbrahim A. ifadesinde, olay günü Mehmet D.'nin kendisini aradığını, hırsızlık malı motosiklet ile Mehmet D.'nin söylediği yere gittiğini, Mehmet D.'nin belinden bir silah çıkarttığını, kendisinin sevk ve idaresindeki motosiklet ile arkasında oturan Mehmet D.'nin yanından geçmekte oldukları motosiklet kullanan şahsa belinden çıkardığı silah ile üç el ateş ettiğini, yine Mehmet D.'nin kendisini yönlendirmesi ile olay yerinden gelmiş oldukları motosiklet ile kaçtıklarını, Mehmet'i Mesudiye mahallesi muhtarlığının yakınında motosikletten indiğini, kendisinin de Alanyurt’taki evine geldiğini, Mehmet D.'nin böyle bir şey yapacağını kendisine söylemediğini, kendisinin de Mehmet D.'den korktuğu için dediklerini yaptığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

ALACAĞIM VARDI

Sanık Mehmet D. ise savunmasında, İbrahim A.'nın sırtına silah dayamadığını, kendisini motosikleti sürmesi ve müştekiyi takip etmesi için zorlamadığını, üzerine atılı suçlamaları bu haliyle kabul ettiğini söylerken, Ahmet C.'nin yürüyerek geçtiğini, İbrahim'e Ahmet C.'den alacığı olduğunu, kendisini takip etmelerini söylediğini, motosiklette iki tane kask olduğunu, kaskları takarak peşinden takip ettiklerini, motosikleti İbrahim'in kullandığını, alkolün etkisi ile motosiklet seyir halinde iken motosiklet ile giden Ahmet C.'in motosikletinin tekerleklerine ateş etmek istediğini, kendisini hedef almadığını, üç el ateş ettiğini, sonrasında yoluma devam ettiğini belirtti.

Mahkeme başkanı kararı açıkladı. Her iki şüpheliye adam öldürmeye teşebbüsten 13'er yıl hapis cezası verildi.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ