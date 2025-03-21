Olay saat 00.00 sıralarında Süleymaniye mahallesi 1. Park sokakta meydana geldi. Evine yürüyerek gitmekten olan Ersel Ş.(32)'ye henüz plakası ve şüphelisi belirlenemeyen araçtan tabancayla 2 el ateş edildi. Tabancadan çıkan 2 mermi de Ersel Ş.'nin sağ bacağına isabet etti. Yaralanan adam yere düştü. Şüpheli araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis şüpheli veya şüphelileri arıyor.

Muhabir: Şerife Öz