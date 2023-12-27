Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden fabrika inşaatında beton atıldığı sırada çökme meydana geldi; 6 işçi yaralandı.

Olay saat 13.00 sıralarında Akhisar mahallesi 161. Sokakta yapımı devam inşaatta meydana geldi. İnşatın 2. Katında beton dökme çalışması başladı. Beton dökümü sırasında kurulan iskeleler bir anda çöktü. O sırada çalışma yapan 6 işçi, çökmenin sonucu enkaz altında kaldılar. İşçiler, diğer işçiler tarafından yoğun çalışma sonucu kurtarıldılar.

Olay yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.