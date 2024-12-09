Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde düzenlenen sınav, binlerce liseli öğrencinin katılımıyla yapıldı. Ahmet Cevdet Paşa’nın Son Peygamber Hz. Muhammed adlı kitabından hazırlanan 80 çoktan seçmeli soru için öğrencilere 120 dakika süre verildi. Yarışma, gençlerin Peygamber Efendimizi daha iyi tanıma heyecanıyla tamamlandı.

İnegöl’de üç ayrı noktada düzenlenen sınava yoğun bir katılım sağlandı. İnegöl Anadolu Gençlik Derneği Liseler Komisyonu Başkanı Tayyar Yanık, “Siyer-i Nebi Yarışması kaybedeni olmayan bir yarışmadır. Öğrenci kardeşlerimizin ilgisi bizleri mutlu etti” dedi.