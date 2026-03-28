İlan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilan şu şekilde;

T.C.İNEGÖLİCRA DAİRESİ

2021/4 İFLAS

İFLASIN KAPATILMASININ İLANI

Müflisin adı soyadı ve yerleşim yeri : Metplascan Metal Plastik Elektronik Kalıp İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi -Ticaret Sicil No : 11188

Müflis Metplascan Metal Plastik Elektronik Kalıp İm. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Hakkında İnegöl 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 15/04/2021 tarih ve 2018/239 Es.sayılı kararıyla evvelce verilen iflas kararının bu defa Bursa 1. Asliye Tic. Mah. 2026/28 Es ve 2026/219 Kar. Sayılı ilamı ile İ.İ.K. 254. Mad.gereğince KAPATILMASINA karar verilmiştir. İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.