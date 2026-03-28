Stat: İnegöl İlçe
Hakemler: Şevket Teker, Ismail Semih Ileri, Mehmet Eren Küçükkeçeci
Sultan Su İnegölspor: Emre Şeker, Orhan Aktaş, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Yasin Ozan(Dk 92 Hasan Alp Altınoluk) Özcan Aydın(Dk 69 Yusuf Tursun) Mete Sevinç, Hüseyin Afkan(Dk 69 Taha Cebeci) Emre Keleşoğlu(Dk 86 Ahmet Özkaya) Enes Yılmaz, Kerem Dönertaş(Dk 87 Efekan Karayazı)
Anagold 24 Erzincanspor: Ali Türkan, Rıdvan Türker, Ercan Yazıcı, Hüsamettin Tut, Birkan Öksüz(Dk 69 Baran Can) Savaş Yılmaz, Hasan Batuhan Artarslan(Dk 69 Ahmet Can Arık) Tayyip Ebrar Cumur(Dk 61 Osman Bulut) Ali Sefer(Dk 46 Mustafa Berke Çelik) Kubilay Akyüz, Ahmet Dereli
Sarı kartlar: Özcan Aydın, Hüseyin Afkan, Taner Gümüş (İnegölspor), Savaş Yılmaz, Kubilay Akyüz, Birkan Öksüz, Ahmet Dereli (Erzincanspor)
Kırmızı kart:
Goller: Kerem Dönertaş, Yasin Ozan(2), Taha Recep Cebeci (İnegölspor)
Maçtan önemli dakikalar
7'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına topla giren Hüseyin'in pasında topla buluşan Kerem'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
23'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Yasin'in vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
79'ncu dakikada gelişen İnegölspor atağında Taner'in ceza sahasına yaptığı ortaya Yasin'in sert vuruşu ağlarla buluştu. 3-0
93'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına atılan topla buluşan Taha'nın vuruşu ağlarla buluştu. 4-0