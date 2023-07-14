İnegöl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yabancı uyruklu kişilerin yoğun bulunduğu Sinanbey mahallesinde sıkı denetim gerçekleştirdi. Hem şüpheli kişilerin kimlik sorgusunu yapan İnegöl polisi; aynı zamanda zabıta, gıda ve maliye memurlarıyla birlikte girdikleri dükkanları da inceledi.

Bazı işyerlerine usulsüzlükten para cezası kesilirken, yasadışı yollarla İnegöl'e gelen 2 kişi de sınır dışı edildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yasal olarak kayıtlı olan ya da illegal olarak yaşayan tüm yabancı uyruklu şahısların yoğun olarak çalıştığı, sahibi olduğu ve ikamet ettiği bölgelerdeki kavşak, meydan, park, alış veriş merkezi ile cami önlerindeki alanlarda denetim gerçekleştirildi.

Fahrettin Eniş