İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında polisleri gören sürücü, 16 BLS 81aracını yol kenarında çekip aracından indi. Ekiplerin ehliyet ve ruhsat istemesi üzerine sürücü, bankamatiğe para çekme bahanesini öne sürdü. Bankamatikte işlem yapan sürücü, para çekmedi.

Polislerin alkolmetre testini reddeden sürücü, Şahin B.(43)'nin daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıkarken, aracı da kendisinin kullanmadığını öne sürdü.

Polis ekiplerine tepki gösterip, yüksek sesle konuşan sürücü Şahin B., "Abi sen beni burada niye durduruyorsun. Duba koymamışsın. Bir şey koymamışsın. Bankaya para çekmeye geliyorum, sen beni burada niye durduruyorsun. Niye bağırmayacağım. Teröristmiyim ben. Alın beni karakola götürün."

BEN SÜRÜCÜ DEĞİLİM

Alkolmetre testini reddeden sürücü," Ben sürücü değilim. Gösterin kameradan. Üflemek istemiyorum. 100 tane polis çağırın. İstersen 100 bin TL yaz. " diye konuştu.

Kimlik göstermeyen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, alkolmetreyi reddetme suçundan 26 bin 550 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.