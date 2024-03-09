Ramis ve Samet Günhan ortaklığındaki işyerinin açılışına Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi aday ve yöneticileri, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, dernek başkanları ile davetliler katıldı.

Açılışta konulan İşyeri ortaklarından Samet Günhan, açılışa katılan herkese teşekkür ederek, "İnegöl'e kazandırdığımız bu işletmenin tüm İnegöl halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekrardan geldiğiniz için hepinize teker teker teşekkür ediyorum." dedi.

Marka sahibi Celal Uzunoğlu, "İlk önce başkanıma ve bütün herkese teşekkür ediyoruz. İlginiz ve alakanız için ve eşlik ettiğiniz için. Bursa'da bu hafta sonu 3 tane mağaza açıyoruz. 100'e yakın mağazamız olacak artık Allah nasip ederse. İnegöl'de olmaktan gurur duyuyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. İnegöl'ümüze hayırlı uğurlu olsun inşallah mağazamız." dedi.

Şehrimiz büyüyor

Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Öncelikle bir özrü iletmek istiyorum. Bugün 5 tane açılış var şehrimizde. Her birine yetişebilmek adına aslında gönül yapmak adına çalışıyoruz ama bir miktarda gecikme oldu. Ben çok çok özür diliyorum. Tabii bugün çok değerli AK Parti ilçe başkanım ve değerli yöneticileri, meclis üyeleri de ben de burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. İşte malumunuz şehrimiz büyüyor, gelişiyor. Girişimci arkadaşlarımız İnegöl'de yeni yeni işletmeler açıyorlar. Yeni yeni markaları şehrimize kazandırıyorlar. Onlar bize de kıvanç veriyor. Tabii ben inşallah bereketli kazançlar diliyorum kendilerine. Cenabı Allah mahcup etmesin. İnegöl inşallah tüm işletmelere yeter. Yeni yeni fırsatları sizde doğurmuş oluyorsunuz. Katılan herkese ben çok teşekkür ediyorum. İşletmemiz hem işletme sahiplerimize hem de İnegöl'ümüze hayırlar getirsin diyorum." dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek açılışı yapılan işyeri gezilerek incelendi.