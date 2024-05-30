İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden aldığı 2023 yılı verilerini hazırladığı bilgilendirme kitapçılığında yayınladı.

İNEGÖL’ÜN TARIM İSTATİSKLERİ AÇIKLANDI

Yayınlanan resmi verilere göre İnegöl’deki tarımsal üretimden 8 milyar 298 milyon 464 bin 74 TL değerinde bitkisel üretim gerçekleştirildi. Yine hayvansal üretimden 65 milyon 940 bin 993 TL gelir elde edildi. İnegöl’de gerçekleşen tarımsal ve hayvansal üretimin toplam değeri ise 8 milyar 364 milyon 405 bin 68 TL oldu.

MEYVECİLİKTE EN BÜYÜK GELİR CEVİZ VE ARMUTTAN

İnegöl’de tarımsal alanda en çok üretilen meyve çeşitleri ceviz, armut, şeftali, kiraz, elma, çilek, erik, kestane, fındık, ahududu ve üzüm oldu. En çok üretilen ürün armut olurken, en değerli, ürün ise ceviz oldu.

108 bin 642 dekar alanda 173 milyon 409 bin 600 kg ürün hasadı yapıldı. Meyvecilik alanında üretilen bu ürünlerin toplam değeri 3 milyar 675 milyon 408 bin 600 TL olarak hesaplandı.

İnegöl’de ürünlerin kaliteli olması nedeniyle pazar bulmada zorluk yaşanmadı. Birçok üründe ihracat yapılması nedeniyle İnegöl çiftçisi ürünleri satma noktasında sıkıntı yaşamadı.

TAZE BEZELYE İLK SIRADA

İnegöl’de sebze üretimde ise 307 milyon 37 bin 50 TL’lik ürün hasadı yapıldı. İlçede en çok ürün hasadı yapılan ürünler Taze bezelye, taze fasulye, salçalık domates, sofralık domates, salçalık kapya biber, ıspanak, soğan, lahana, sivri biber, karpuz, brokoli ve kabak bal oldu.

Toplamda 13 bin 376 dekarlık alanda yapılan üretimlerde 28 milyon 183 bin 360 kg hasat yapıldı.

YAĞLIK AY ÇİÇEĞİNDEN SÜPER GELİR

İTSO’nun İlçe Tarım Müdürlüğünün verilerine dayandırarak yayınladığı raporda tahıl ürünlerinden ciddi üretim gelir elde edildiği görüldü. 178 bin 992 dekar alanda 228 milyon 405 bin 497 kg ürün elde edilirken bu ürünlerin toplam değeri 3 milyar 648 milyon 417 bin 8O TL olarak hesaplandı.

Tahıl üretim alanlarında en çok yapılan ürünler, yağlık, sulu ve çerezlik ayçiçeği, sulu ve kuru buğday, silajlık mısır patates, yulaf, kuru arpa ve dane mısır oldu. Sadece yağlık ay çiçeğinden üretilen ürünün gelir karşılığı 2 milyar 200 milyon TL olarak hesaplandı.

İŞ DÜNYASININ TARIMA YÖNELİMİ VAR

Mobilya sektöründe faaliyet gösterenler başta olmak üzere birçok girişimci iş adamı tarım sektörüne de ilgi duymaya başladı. Birçok iş adamı düzenli tarım yapmak amacıyla İnegöl’ün verimli arazilerini satın almaya başladı. Özellikle ceviz ve sağlık alanında kullanılan ahududu, aronya yaban mersini gibi tarım ürünleri ekmeye başlayan iş adamlarının yatırımları ise sürüyor.