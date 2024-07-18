Her yıl bahar aylarında kırsal mahallelerde tarım faaliyetlerinin başlamasıyla tarlalara ulaşımı sağlayan yollarda temizleme ve genişletme çalışması gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, bu yıl da çalışmalarını sürdürüyor. İsaören Mahallesinde 8 kilometrelik arazi yolunda malzeme serimi ve 2 kilometrelik bağlantı yolundaki devam eden çalışmaları İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

KESİNTİSİZ OLARAK VATANDAŞLARIMIZIN MEYVE BAHÇELERİNE ERİŞMESİNİ SAĞLIYORUZ

Mahalle sakinlerinin katılımıyla sahada inceleme yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çalışmalarla ilgili açıklamalarda da bulundu. Başkan Alper Taban, ‘’İnegöl Belediyesi olarak kırsal mahallelerimizdeki yaptığımız çalışmaları yerinde incelemek üzere İsaören Mahallemize geldik. Özellikle İsaören Mahallemiz meyvecilik konusunda kendini geliştirmiş bir bölgemiz. Burada tarımla uğraşan vatandaşlarımızın da işlerini kolaylaştırmak adına arazi yollarında çalışmalar yapıyoruz. Bir yandan merkez mahallelerimizin ihtiyaçlarını giderirken diğer yandan da kırsal mahallelerimizdeki ihtiyaçlarımızı gidermeye gayret ediyoruz. Arazi yollarında da yaptığımız çalışmalarda kesintisiz olarak vatandaşlarımızın meyve bahçelerine erişmesini sağlıyoruz.’’ dedi.

8 KİLOMETRE ARAZİ YOLU TESVİYESİ, 2 KİLOMETRELİK BAĞLANTI YOLU YAPILIYOR

Kalıcı çözümlerle ulaşımın güçlendiğini ileten Başkan Alper Taban, ‘’Arazi yolları ile ilgili de kalıcı çözümler üretiyoruz. Geçtiğimiz dönem de bu çalışmaları tüm kırsal mahallelerimizde gerçekleştirmiştik. Çok büyük bir arazi ağımız var. Birden fazla yol ağına ulaşabilen alanları öncelikli kılarak bu düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz. İsaören Mahallemizde de 8 kilometre yol ağında meyve ve sebze bahçelerine ulaşım için malzeme serimi gerçekleştiriyoruz. İsaören Mahallemizin Karakadı ve Çayyaka Mahallelerine ulaşacak 2 kilometrelik bağlantı yolunda çalışmalar yapılıyor. Çalışmamızın mahalle halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.’’ dedi.