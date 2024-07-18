Düzenlenen imza törenine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ile İnegöllü işadamı Selahattin Kırcalı katıldı.

İmza töreni sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş şu ifadeleri kullandı;

“Kırcalı Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. desteğiyle İnegöl ilçesinde inşa edilecek olan 8 derslikli Mürvet Kırcalı Özel Eğitim Anaokulu yapım ve bağış protokolünü; bağışçı Selahattin Kırcalı, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu'nun katılımlarıyla imzaladık. Eğitime desteğinden dolayı hayırseverimize teşekkür ediyor, protokolün ilçemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Muhabir: İBRAHİM USLU