

Olay İnegöl'ün kırsal Muratbey mahallesinde meydana geldi. Tarlasına giden Abdullah Güven(53) çalışmaya başladı. O sırada fenalaşan adam yere yığıldı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Kalbi duran adama sağlık ekipleri kalp masajı yaparak Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Muratbey mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT